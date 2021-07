Pick-up nach angeblichem Wildwechsel überschlagen

Mit seinem Pick-up ist ein 46-jähriger Lenker aus Eisenkappel am Montagmorgen von einer Gemeindestraße in Globasnitz abgekommen und hat sich in weiterer Folge mehrmals überschlagen, ehe er am Dach liegend zum Stillstand kam. Laut eigenen Angaben sei der Mann einem Wild ausgewechselt. Ein durchgeführter Alkotest verlief zudem positiv.