Neuer Corona-Hotspot: Ausgangssperre in Katalonien

Seit Ende Juni schießen die Corona-Zahlen praktisch überall in Spanien rapide in die Höhe. Das Land hat mit die schlechtesten Werte ganz Europas. Nirgendwo in Spanien ist aber die Lage derzeit so besorgniserregend wie in Katalonien. Zuletzt steckten sich 583 Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Spanien bei 282.