Katalonien verschärft Corona-Regeln wieder

In der spanischen Region Katalonien werden die Corona-Regeln nun wieder verschärft, weil die Infektionszahlen hier zuletzt deutlich gestiegen sind. So sollen ab dem Wochenende Nachtclubs wieder geschlossen bleiben, bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Teilnehmern wird ein negativer Covid-19-Test gefordert. „Wir können nicht so tun, als hätten wir das Virus besiegt“, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung.