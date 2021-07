Facebook muss mehr gegen Corona-Falschinfos tun

„Informationsumgebung vergiftet“

Auch in den USA sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder angestiegen. Gleichzeitig stockt der Impffortschritt im Land. „Millionen von Amerikanern sind immer noch nicht gegen Covid-19 geschützt, und wir sehen mehr Infektionen unter den Ungeimpften“, warnte der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vivek Murthy. „Wir leben heute in einer Welt, in der Fehlinformationen eine unmittelbare und heimtückische Bedrohung für die Gesundheit unserer Nation darstellen.“