„Intel inside“: Zoll fasst Prozessor-Schmuggler

Dem Zoll von Hongkong sind in den vergangenen Wochen gleich mehrfach CPU-Schmuggler ins Netz gegangen. In einem Fall, wie die Behörde jetzt berichtete, war ein Mann beim Versuch erwischt worden, Intel-Prozessoren von Macau in die chinesische Sonderverwaltungszone zu schmuggeln. Er hatte insgesamt 256 CPUs des US-Herstellers an seinem Körper versteckt.