Sarah Engels zeigt Babybäuchlein im Bikini

Zweite Schwangerschaft „echt kritisch“

Doch Engels gab vor Kurzem auch zu: Während ihrer zweiten Schwangerschaft verläuft nicht alles ganz reibungslos. Im Interview mit RTL erklärte sie, dass sie zu Beginn der Schwangerschaft unter starker Übelkeit gelitten habe: „Ich habe in der ersten Schwangerschaft immer gesagt: ,Was stellen sich die Frauen so an? Die sind doch nicht krank, die sind doch nur schwanger.‘ Dieses Mal habe ich es selbst erlebt. Der Anfang war dieses Mal echt kritisch.“