Sarah Engels verrät das Geschlecht ihres Babys

Vor knapp drei Wochen ließ Sarah Engels die Bombe platzen: Die frisch verheiratete Sängerin erwartet wieder Nachwuchs. Am Samstag hat sie es jetzt wohl auch nicht mehr ausgehalten, geheim zu halten, was es wird, und blies es auf Instagram raus: „It‘s a Girl“ ist da auf einem metallisch-rosafarbenen Luftballon in Herzform zu lesen, den sie und ihr Mann Julian auf einem Foto in der Hand halten. Beide strahlen überglücklich in die Kamera. Die Sängerin scheint sogar richtig außer sich vor Freude.