Dutzende Tote: Militär und Bürgerwehren im Einsatz

Berichte über Gewalt zwischen Bevölkerungsgruppen

Angesichts einer Überzahl von Plünderern schritt die Polizei an vielen Orten erst relativ spät ein. Es gab bisher rund 1250 Festnahmen. Die geschätzten Schäden belaufen sich mittlerweile auf eine Milliarde Rand (umgerechnet rund 60 Millionen Euro), so der Premier der Provinz KwaZulu-Natal. Polizeiminister Bheki Cele warnte die Anrainer davor, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Die Ministerin für Staatssicherheit Ayanda Dlodlo berichtete, die Sicherheitsbehörden prüften auch Berichte über Attacken gegen Ausländer in KwaZulu-Natal sowie Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.