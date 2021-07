ÖVP-Urgestein Khol wird 80: „Kurz so wie Schüssel“

Sie gelten als Architekt von Schwarz-Blau I zwischen Schüssel und Haider. Das ist ebenso krachend gescheitert wie Variante zwei mit Strache ...

Gescheitert ist es in beiden Fällen an Streitereien in der FPÖ. Das zweite Experiment von Kurz habe ich auch voll unterstützt. Es war mit den Roten nur noch Streit. Und dann kam ja auch noch Ibiza.