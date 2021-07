Hälfte der Erwachsenen in der EU komplett geimpft

Niederschwellige Impfangebote in allen Bundesländern erfreuen sich regen Zustroms -Tausende Österreicher werden mittlerweile ohne Anmeldung und komplizierten „Papierkram“ in Einkaufscentern, in Erholungsarealen wie der Wiener Donauinsel und - vielleicht schon bald - gar auf Friedhöfen geimpft.