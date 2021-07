Immer mehr EU-Staaten erlassen Impfpflicht

Griechische Regierung erhöht Druck auf Ungeimpfte

Auch in Griechenland muss Personal in Altenheimen ab Mitte August und Beschäftigte im Gesundheitsbereich ab 1. September gegen Corona geimpft sein. Zudem verschärft die Regierung in Athen den Druck auf nicht geimpfte Bürger. So dürfen Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Das gab der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am Montagabend bekannt.