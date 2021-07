Österreicher stürmen die Test- und Impfboxen

Impfung während Shoppingtour in Linzer Einkaufscenter

Auch in Oberösterreich wird fleißig geimpft. So etwa in einem Einkaufscenter in Linz. Dort kann man sich in einer sogenannten Pop-Up-Corona-Impfstraße immunisieren lassen. Alleine am Mittwoch wollten sich mehr als 300 Menschen am Vormittag in der Passage den nur einmal zu verabreichenden Stoff von Johnson & Johnson - ohne Termin, einfach im Vorbeigehen - verabreichen lassen.