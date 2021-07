ÖBB prüfen Optionen für S-Bahn-Stationen in Wels

2016 wurde das S-Bahn-System in Oberösterreich eingeführt, Derzeit halten die Züge in Wels nur am Hauptbahnhof. Wie Verkehrslandesrat Günther Steinkellner und der Welser Stadtchef Andreas Rabl (beide FP) nun bekanntgaben, werden aber von den ÖBB weitere Haltestellen im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Westbahnstrecke geprüft.