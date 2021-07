Hirnimplantat enthüllt, das Schmerzen unterdrückt

Hirnströme zu verstehen, zu interpretieren und zu manipulieren ist ein lang gehegter Traum in IT- und Wissenschaftskreisen und Grundlage gedankengesteuerter Prothesen oder Computer. Die Forscher aus New York haben nun demonstriert, dass mit dem Verständnis der Vorgänge im Hirn auch deren Kontrolle einhergeht: Ihr an Labornagern getestetes Implantat erkennt Schmerzen nicht nur, sondern unterdrückt sie auch gleich.