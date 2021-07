Großbritannien hebt (fast) alle Corona-Regeln auf

Delta breitet sich enorm aus

Wie geplant verkündete der Premier dann am Montagnachmittag dennoch endgültig die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli. Damit kehrt der größte britische Landesteil bereits in einer Woche zur Normalität zurück. Nachtclubs können wieder öffnen, Gäste in Pubs ihre Pints eng an eng genießen. Für Veranstaltungen gibt es keine Zuschauerbegrenzungen mehr.