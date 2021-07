Großbritannien plant Impf-Auffrischung im Herbst

Der britische Gesundheitsdienst NHS hat bereits mit den Planungen für eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus begonnen. Wie das Gesundheitsministerium in London am Donnerstag mitteilte, könnte schon von September an eine neue Impfkampagne gestartet werden, bei der Millionen Menschen im Vereinigten Königreich mit einer dritten Impfdosis vor einer Erkrankung an Covid-19 geschützt werden sollen.