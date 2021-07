Unbeständige Wetterwoche: Osten heiß, Westen kühl

Am Dienstag liegt Österreich an der Vorderseite eines Tiefs über Frankreich in einer südwestlichen Strömung unter der Zufuhr heißer Luftmassen, im Westen macht sich allerdings bereits die nächste Kaltfront bemerkbar. So startet der Dienstag vielerorts sonnig. Mit Zusammenbrechen des Föhns im Westen, ziehen dort dann aber bald Wolken sowie Regenschauer und einzelne Gewitter auf. Am Nachmittag steigt die Gewitterneigung dann auch im Südwesten sowie generell über den Bergen und der Böhmischen Masse. Durchwegs sonnig und heiß bleibt es im Osten und Südosten. Der Wind weht im Osten und in Föhnstrichen teilweise noch lebhaft aus Südost bis Süd, tagsüber dreht der Wind aber immer öfter auf West. Von 14 bis 21 Grad in der Früh steigen die Temperaturen von West nach Ost auf 19 bis 35 Grad.