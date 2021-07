Blitzstakkato, Donner und Regen vertrieben Hitze

8000 Bodeneinschläge, teils mit Folgen

Bis zum Boden gelangten rund 8000 Blitze, so mancher verursachte dabei teils große Schäden. Berichtet wurde etwa von einem Blitzeinschlag in ein Hausdach in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel), das in der Folge Feuer fing. In einem Garten in Spittal an der Drau (Kärnten) schlug ein Blitz in eine Silberfichte ein und setzte sie in Brand. Im Tiroler Söll wurde nach einem Blitzschlag ein Stadel ein Raub der Flammen.