Golfballgroße Hagelschloßen im Burgenland

In Riedlingsdorf und Oberschützen im Landessüden gewitterte es ebenfalls. Bäume stürzten um und Keller mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Bei Andau Richtung Tadten (Bezirk Neusiedl am See) war zudem mittags ein Flurbrand ausgebrochen, in Winden am See geriet ein Traktor samt Heuwagen in Flammen.