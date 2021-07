Brich alle Regeln!

Es ist kein Geheimnis, dass mich mit Arnold Schwarzenegger eine besondere Beziehung verbindet: Erstens sind wir seit Jahren befreundet; zweitens habe ich ihm in seinem Geburtshaus in Thal bei Graz ein Museum eingerichtet; drittens teile ich seine Erfolgsprinzipien, die da lauten: Hab keine Angst vor dem Scheitern!, Brich mit allen Regeln, aber nie mit dem Gesetz! und Arbeite bis zum Umfallen! Arnold ist ein Vorbild - egal, in welcher Rolle seines Lebens - das zeigte er auch jetzt wieder in Österreich mit seiner Klimaschutzinitiative.