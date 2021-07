Amanda Knox spricht offen über ihre Fehlgeburt

„Ist etwas mit mir passiert, während ich in Italien war?"

„Ich dachte, ich wüsste genau, was ich mit meiner ersten Schwangerschaft machen wollte, und dass sie nicht in Erfüllung ging, nicht durch meine eigene Entscheidung, fühlte sich wie ein Verrat an.“ Auch in diesen schlimmen Stunden holte sie ein, was nach dem Mord an der Britin Meredith Kercher in Perugia passiert war. „Habe ich schlechte Eier, bin ich zu alt? Ist etwas mit mir passiert, während ich in Italien war?“, ging ihr durch den Kopf.