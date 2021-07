Vorbehalte in Gemeinden bremsen den 5G-Ausbau

5G-Vorbehalte in 7 von 10 Gemeinden

Die Mehrheit der befragten Bürgermeister fühle sich jedoch nicht ausreichend über die 5. Mobilfunkgeneration informiert, auch „da sie im Rahmen des 5G-Ausbaus mit Fragen von Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert sind“, so Marktforscher Bertram Barth von Integral. So nennen 7 von 10 Gemeindevertreter Vorbehalte der Bevölkerung gegenüber 5G als Herausforderung beim Ausbau. A1 und der Gemeindebund haben deshalb ein Informationspaket zum Thema 5G für Gemeinden zusammengestellt und wollen Bürgermeister in Zukunft verstärkt persönlich beraten.