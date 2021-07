Bauchbinde stabilisiert den Blutdruck

Im Rahmen der neuen Studie will man nun die Wirkung einer tagsüber getragenen Bauchbinde auf den Blutdruck beobachten. „Die Bauchbinde kommt eigentlich aus der Adipositas-Chirurgie und wird in unserem Projekt quasi zweckentfremdet. Wir setzen sie ein, um mit der ausgeübten Kompression Blutansammlungen im Bauchraum zu unterbinden oder aufzulösen, sodass das Blut wieder zurück in den Kreislauf fließt und der Blutdruck stabilisiert wird“, erklärt Neurologin Dr. Alessandra Fanciulli (Med Uni Innsbruck). Dieser nicht-medikamentöse Eingriff bewährt sich vor allem bei älteren Patienten, die mit der gleichzeitigen Einnahme mehrerer Medikamente oft unter Wechselwirkungen leiden und nicht noch zusätzlich belastet werden sollten.