Jetzt kommt das CVT-Getriebe für Elektroautos!

Für Autohersteller lassen sich mit der Kombination des CVT4EV mehrere Vorteile erzielen. Der E-Motor muss weniger Drehzahlen und Drehmoment liefern, was den Einbau kompakterer und günstigerer Antriebsaggregate möglich macht. Bleibt der Motor gleich, wären durch die Kombination mit dem CVT höhere Reichweiten erzielbar beziehungsweise das Verhältnis von Reichweite und Akkugröße besser austarierbar. Der Einsatz von CVT4EV ermöglicht zudem verschiedene Fahrmodi für unterschiedliche Fahrzeugtypen. Hersteller können so in all ihren Fahrzeugklassen ein markentypisches Fahrverhalten bieten und sich vom Wettbewerb abheben, sagt Bosch.