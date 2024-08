Neuer VW T-Cross: Ja, Mann, auf hohem Niveau!

Das neue Bediensystem ist recht einfach, aber gut bedienbar und nicht unübersichtlich. Wenn auch nicht in jedem Detail logisch. So wird der Bordcomputer (Tripcounter mit Durchschnittsverbrauch etc.) zwar am Zentraldisplay angezeigt (Werte ab Tanken/ab Start/individual), zurücksetzen kann man ihn aber nur via Tachoscreen und Lenkradtasten. Da muss man erstmal draufkommen, vor allem weil das bei den moderneren VW-Systemen anders ist.