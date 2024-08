Smart #5: So greift er Model Y und Skoda Enyaq an

Der #5 wird nicht das letzte neue Modell seit dem Einstieg von Geely vor vier Jahren sein. Die Marke will und soll wachsen und den Nischendimensionen entkommen, in denen sie zu Zeiten der Kleinstwagen Fortwo und Forfour gefangen war. In den ersten fünf Monaten gelang das nur bedingt: In China fanden sich rund 15.300 Neukunden, in Europa waren es 8000. Für die kleineren Vorgänger entschieden sich im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch knapp 9000 europäische Käufer. Diese könnten künftig zurückkommen, denkt Smart doch zumindest halblaut über die Neuauflage eines E-Kleinstwagens nach. Sollte der Fortwo-Nachfolger kommen, dürfte ein neuer Forfour auf dem Fuße folgen. (SPX)