Kinderwagen kann zur Hitzefalle werden

Ist das Gefährt zugedeckt, kann die Luft - ähnlich wie in einer Thermoskanne - nicht mehr zirkulieren, die Hitze staut sich im Inneren. „Im offenen Kinderwagen betrug die Temperatur nach 90 Minuten noch immer 22 Grad Celsius. Wurde dieser jedoch abgedeckt, stieg sie im gleichen Zeitraum auf 37 Grad an“, berichtet OA Dr. Pia Neundlinger, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Rohrbach, OÖ, von einem schwedischen Experiment. Besonders gefährdet sind Babys im ersten Lebensjahr, weil sie die übermäßige Wärme nicht durch Schwitzen ausgleichen können. Hitzschlag oder Atemstillstand drohen im schlimmsten Fall! Ideale Schattenspender sind ein Sonnenschirm, der direkt am Buggy befestigt wird, oder ein Sonnensegel, das man darüber spannt. So kann die Luft weiterhin zirkulieren und die Hitze staut sich nicht. Das Material sollte über UV-Schutz verfügen! Zusätzlich bietet auch das richtige Gewand Schutz vor Überhitzung: Gut eignet sich luftige, leichte Kleidung, die übereinander angezogen wird. Außerdem an eine schützende Kopfbedeckung denken.