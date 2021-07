Coop-Filialen in Schweden öffnen nach und nach

Coop zählt in Schweden zu den führenden Supermarktketten. Die Kassensysteme etlicher Filialen des Unternehmens waren am Freitagabend Opfer eines Hackerangriffs geworden, der auch Hunderte andere Unternehmen betroffen hatte. Coop musste wegen des Angriffs fast alle Läden schließen. Am Sonntag gelang es dem Unternehmen, zumindest in einem Teil der Märkte auf die Zahlung per hauseigener „Scan & Pay“-App umzustellen. Coop hat mittlerweile Anzeige erstattet.