IKEA trifft Sonos: Neuer Symfonisk-Speaker im Test

Steuerung per App

Die weitere Konfiguration gestaltet sich dann - relativ - problemlos: Einmal über die physische Taste am Rahmen eingeschaltet, was durch eine grün blinkende LED an der Vorderseite signalisiert wird, wird der Speaker mittels Sonos-App eingerichtet und übers eigene WLAN mit dem Internet verbunden. Die Kopplung per NFC mittels eines in die Jahre gekommenen Smartphones glückte im Test aus unerklärlichen Gründen zwar nicht, dafür jedoch mithilfe der alternativen Möglichkeit, über den Lautsprecher eine Art akustischen PIN-Code abzuspielen, der dann vom Mobiltelefon als solcher erkannt wurde.