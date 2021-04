Sonos Roam im Test: Klein, aber auch oho?

Fazit: Guter Klang braucht ein gewisses Volumen, und das fehlt dem Roam leider. Wunder in Sachen Sound darf man sich daher von Sonos‘ Kleinstem nicht versprechen. Was er jedoch an Bässen vermissen lässt, macht er durch seine Flexibilität wieder wett - zumindest im Vergleich zum deutlich schwereren und mehr als doppelt so teuren Move aus dem eigenen Haus. Für die reine Beschallung unterwegs, bei der Lautstärke mehr zählt als guter Klang, gibt es allerdings preiswertere Alternativen. Und die gibt es auch für all jene, die nach einem günstigen Einstieg ins Sonos-System suchen: beim schwedischen Möbelhaus Ikea, das in Kooperation mit dem Unternehmen unter dem Label „Symfonisk“ für 99 bzw. 149 Euro zwei kompatible WLAN-Lautsprecher mit deutlich mehr Klangvolumen anbietet.