Ikea leakt Sonos-Lautsprecher zum Aufhängen

Ikea bezeichnet das Gerät als „Bilderrahmen mit WLAN-Lautsprecher“, der raumfüllenden Klang aus einem dünnen Lautsprecher erzeugen soll. Der rund 44 x 8,2 x 64 Zentimeter große Symfonisk-Speaker soll sich dementsprechend bevorzugt wie ein Bild an die Wand hängen lassen. „Sie können ihn einzeln als Hingucker an die Wand hängen, mit Ihren anderen Bildern an einer Wand kombinieren, auf den Boden stellen oder an eine Wand lehnen“, schreibt Ikea dazu.