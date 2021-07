Internetriesen drohen mit Abzug aus Hongkong

Angesichts einer geplanten Verschärfung des Datenschutzgesetzes in Hongkong warnt eine Vereinigung von Internetriesen wie Google, Twitter und Facebook vor einem Abzug ihrer Dienste aus der chinesischen Sonderverwaltungszone. Das Gesetzesvorhaben sei zu vage und unverhältnismäßig, kritisierte die Asia Internet Coalition (AIC) in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Hongkongs Datenschutzkommissarin Ada Chung Lai-ling.