„Everybody“! Backstreet Boys eröffnen Ski-Saison

Am 6. Dezember kommt also die mit 130 Millionen verkauften Tonträgern erfolgreichste Boyband aller Zeiten in die Steiermark. Von „Quit Playing Games“ über „I want it that way“ bis „Everybody“ – Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson und Howie Dorough, wie die inzwischen zu Männern herangereiften Boys mit bürgerlichem Namen heißen, haben natürlich all ihre Hits im Gepäck. „Aktuell haben wir gerade die Proben für unsere Shows im Sphere in Las Vegas, darum können wir leider nicht in der Steiermark sein. Aber wir freuen uns schon sehr auf Schladming“, funkten die „Buben“ via Video-Botschaft.