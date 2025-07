„Klimaschützer“ für Kunst, Kirchen und Industrie

Auch im Stephansdom ist Merlin-Technologie im Einsatz. Hier geht es vor allem um den Schutz der Altäre, Skulpturen und Musikinstrumente, wie die Orgeln. Man hat sich hier längst einen Ruf als Klimaspezialist für Sonderlösungen erarbeitet. Parallel dazu wird am Firmenstandort weiter am Ausbau der Fertigkeiten gearbeitet: So wurde zuletzt auch das „Werk 2“ in Betrieb genommen, in dem sich alles um die Wasseraufbereitung dreht.