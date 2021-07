Kaiser: „Selbstreflexion aller in SPÖ notwendig“

Selbstkritische Worte zu den Geschehnissen am Bundesparteitag der SPÖ hat am Montag Peter Kaiser gefunden. „Wir haben wirklich sehr an uns selbst zu arbeiten, um eine chancenreiche Alternative bei den nächsten Nationalratswahlen zu sein“, sagte der Kärntner Landeshauptmann. Nun soll die Distanz abgebaut werden, die es in manchen Bereichen zwischen den Bundesparteispitzen und der Basis gebe. Es sei eine Selbstreflektion aller in der SPÖ notwendig. Die Kritik Kaisers hat jedenfalls seine Berechtigung, wenn man auf die neuesten Umfragewerte der Bundespartei blickt.