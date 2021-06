Nach Parteitags-Drama: SPÖ versinkt im Machtkampf

Unzufrieden sind vor allem die Bundesländer, sie fühlen sich vernachlässigt und nicht ernst genommen. „Die SPÖ besteht nicht nur aus der Bundespartei und Wien“, ist zu hören. Der Vorstoß für einen leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft kam nicht bei allen Genossen gut an, immer wieder werden auch Fehler im politischen Handwerk und in der Strategie kritisiert. Die SPÖ ist nun wieder dort, wo sie schon vor Monaten war: mitten in der Führungsdebatte.