Nach Bundesparteitag: Quo vadis SPÖ?

Klar ist auch, dass man unter solchen Voraussetzungen auf Bundesebene weiter an Boden verlieren wird. Experten gehen davon aus, dass die Umfragewerte in Richtung 20 Prozent gehen werden. Der große Verlierer am Ende ist die Partei. Doch wie geht es bei den Sozialdemokraten in den nächsten Monaten weiter? Darüber diskutiert Katia Wagner mit ihren Gästen Christian Deutsch (SPÖ-Bundesgeschäftsführer), Niko Kern (Unternehmer, ehemaliges SPÖ-Mitglied), Christoph Haselmayer (Meinungsforscher) und Doris Vettermann (Innenpolitik-Journalistin Kronen Zeitung).