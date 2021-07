Delta-Variante: Auch Norwegen verschiebt Öffnungen

Lage in Russland spitzt sich zu

Unterdessen haben in Russland die Behörden 24.353 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, 6557 davon in Moskau, gemeldet. Insgesamt sind damit mehr als 5,63 Millionen Ansteckungsfälle bekannt. Nach Angaben der Coronavirus-Arbeitsgruppe der Regierung steigt die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit dem Virus starben, um 654 auf 138.579. ´