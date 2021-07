Neuer Höchststand an Corona-Toten in Russland

Slowakei will Sputnik loswerden

Durchwegs holprig verläuft die Impfung mit Sputnik auch in der Slowakei - aufgrund der geringen Nachfrage der dortigen Bevölkerung will das Land nun Tausende Dosen der Vakzine wieder abgeben. Das Interesse daran war von Anfang an so gering, dass es erst 14.000 Anmeldungen für rund 160.000 Impfdosen gab.