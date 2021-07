Vor Zeugen in Wien auf Sohn (7) eingeprügelt

In aller Öffentlichkeit hat eine 30 Jahre alte Mutter am Sonntagabend in Wien auf ihren kleinen Sohn mehrfach eingeschlagen. Die brutalen Szenen spielten sich im Bezirk Floridsdorf vor den Augen mehreren Zeugen ab, der Siebenjährige soll sogar Passanten um Hilfe gebeten haben, ehe ihn die Verdächtige davonzerrte. Die Polizei wurde alarmiert.