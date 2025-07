Klinik Ottakring: Mega-Umbau nimmt Formen an

Alternativlose 57 Millionen Euro für Zwischenlösung

Insgesamt sind für den gesamten Klinik-Umbau 15 Jahre und Kosten von 5,4 Milliarden Euro veranschlagt. Er ist das Herzstück des Programms zum Um- und Neubau aller Wigev-Spitäler. Vor allem in Ottakring ist dabei eine andauernde „Bäumchen-wechsle-Dich“-Taktik nötig: Eine Abteilung nach der anderen übersiedelt in jeweils neue Gebäude, die dann abgerissen werden können, um Platz für Neubauten an dieser Stelle zu schaffen.