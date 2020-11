Bolsonaro zu Corona-Gefahr: „Alle müssen sterben“

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro war im Sommer selbst an Covid-19 erkrankt. Doch an seiner Rhetorik hat diese Erfahrung nichts geändert. Bei einer Veranstaltung am Dienstag im Präsidentenpalast spielte der rechtspopulistische Staatschef die Gefahr der Pandemie, an der in seinem Land bereits 160.000 Menschen gestorben sind, erneut herunter. „Wir müssen aufhören, ein Land von Weicheiern zu sein“, sagte Bolsonaro.