Nach Felsbrocken-Hagel in Leoben herrscht Empörung

Bei einer geplanten Sprengung beim Steinbruch am Galgenberg in Leoben ist Freitagmittag ein Unfall passiert. Hunderte Meter weit hagelte es Steine auf die umliegenden Siedlungen. Fassaden, Dächer und Autos wurden beschädigt. Eine 41-jährige Frau wurde am Kopf getroffen und verletzt.