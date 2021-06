Entschuldigung: Ex-ÖBAG-Chef Schmid zeigt Reue

Der gerade erst zurückgetretene Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid (siehe Video oben) hat sich am Dienstagabend in einer persönlichen Stellungnahme für seine Chat-Nachrichten entschuldigt. „Ich habe mich in diesen privaten Chats in einer Art über Menschen, Organisationen und politische Entwicklungen geäußert, die ich heute bereue. Heute sehe ich klar, dass das falsch und zynisch war. Es tut mir außerordentlich leid, wenn ich damit jemanden verletzt oder verstört habe“, so Schmid.