Nach Bootsdrama: Strache sagt Ausschuss-Termin ab

Strache war am Sonntag zusammen mit seinen größeren Kindern einem schweren Feuer auf einer Boots-Tour vor Kroatien entkommen. Das Schiff sei bei der Heimfahrt vor Biograd in Brand geraten, alle Personen an Bord konnten rechtzeitig gerettet werden, bestätigte Strache via „Facebook“. Dank drei Steirern, die mit ihrem Boot in der Nähe waren, habe die gesamte Besatzung in Sicherheit gebracht werden können, „bevor das Boot gänzlich in Flammen aufging“, wie Strache die „Krone“ am Montagvormittag wissen ließ.