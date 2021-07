Influencer-Hotspot wird für fünf Jahre gesperrt

Der sogenannte Infinity-Pool oberhalb des bayrischen Königssees hat sich in den vergangenen Jahren zum weltweit bekannten Besuchermagneten - allen voran für Instagrammer und Influencer - gewandelt. Weil diese Entwicklung jedoch immer stärker die Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark Berchtesgaden bedroht, greift das zuständige Landratsamt nun ein und sperrt den Bereich um den Gumpen am Königsbach für die nächsten fünf Jahre. Man wolle damit der Natur Zeit geben, sich wieder zu erholen, so die Behörde in einer Mitteilung. Die Verordnung ist seit Mittwoch in Kraft.