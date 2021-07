Zoom kauft deutschen Übersetzungspezialisten Kites

Zoom will nach dem Kauf eines Start-ups eine Übersetzungsfunktion in seinen Dienst integrieren. Mit der deutschen Firma Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions) komme ein Team aus zwölf Experten an Bord, teilte Zoom am Mittwoch mit. Der in der Corona-Pandemie explosiv gewachsene Videokonferenz-Anbieter erwägt auch, in Deutschland ein Forschungszentrum einzurichten.