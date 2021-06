Volle Dosis gegen die Delta-Welle im Herbst

Die indische, nun Delta genannte Variante ist deutlich ansteckender als das „Original“ – und sorgt international bereits für Einschränkungen: Russland meldet neue Todeszahlen, in Australien müssen immer mehr Gebiete wieder in den Lockdown. Zuletzt verschob nach mehreren anderen Ländern am Dienstag auch Irland geplante Lockerungen. Großbritannien hat massiv mit der Form zu kämpfen: Dort steigt die Inzidenzzahl Tag für Tag deutlich an (siehe Grafik).