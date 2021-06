Experte: Testpflicht bis zur zweiten Impfung

Ab dem 22. Tag nach der ersten Corona-Impfung braucht man in Österreich keinen Test auf eine Infektion mit dem Virus mehr zu machen, wenn man etwa in ein Café oder zum Friseur gehen will. Das ist für den Experten und Molekularbiologen Ulrich Elling zu früh, da nur der erste Stich noch nicht genug gegen die in Österreich an Boden gewinnende Delta-Variante schützt. Zudem müsse alles darangesetzt werden, „das Wettrennen mit der Impfung zu gewinnen“. Er schlägt vor, dass die Testpflicht für alle aufrecht bleiben sollte, die noch keine Zweitimpfung haben, sowie dass Urlauber sich nach ihrer Rückkehr PCR-testen lassen.