Mückstein: Vollimmunisierung für alle im September

„Kleine vierte Welle“ möglich

Die Entwicklung der Pandemie in Österreich werden wesentlich vom Impftempo abhängen, sagte Mückstein: „Eine kleine vierte Welle im Herbst kann ich nicht ausschließen.“ In den kommenden Wochen werde die ansteckendere Delta-Variante auch in Österreich vorherrschend sein, so der Gesundheitsminister. Er appellierte daher erneut an die Bevölkerung, die zweite Impfung nicht auszulassen. „Man hat eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber“, betonte er auch gegenüber den Jugendlichen.